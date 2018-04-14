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الوطن

"صيادلة الدقهلية" تتابع دهس سيارة ملاكي لصيدلانية وطفليها ببلقاس

منذ 6 دقيقة
كتب: صالح رمضان
"صيادلة الدقهلية" تتابع دهس سيارة ملاكي لصيدلانية وطفليها ببلقاس

جانب من الحادث بكاميرة مراقبة

أعلن الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، عن متابعته شخصيًا لحالة الصيدلانية نورا عطية، والتي تعرضت لحادث دهس سيارة ملاكي أثناء وقوفها هي وطفليها في شارع المحكمة بمدينة بلقاس، مما تسببت في إصابتهم جميعا، وجرى حجزهم للمستشفى للعلاج.

وقال شمعة، لـ"الوطن" إن وفد برئاسة الدكتورة مني راشد، أمين صندق النقابة، توجه اليوم للمستشفى، وألتقى بالصيدلانية، وكذلك الدكتور أمين الشورى، مدير مستشفى بلقاس، للوقوف على حالتها وطفليها الصيحة، مؤكدًا "طالبنا بتوفير كافة أوجه الرعاية لها وأبنائها، وأننا سنتابع حالتها الصحية إلى أن تشفي تمام، وجرى الاطمئنان على كل ما يتعلق بالزميلة".

وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، ببلاغ العقيد هيثم حجى مأمور مركز شرطة بلقاس، بوقوع حادث تصادم اقتحمت فيه سيارة ملاكي مكتبة أمام محكمة بلقاس الجزئية.

انتقل الرائد فارس شلبى نائب المأمور، والرائد حسام عبد المنعم ، رئيس وحدة مباحث المركز، إلي مكان الحادث، وبالمعينة تبين من المعينة انه أثناء سير السيارة رقم 50307 ملاكى دمياط اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى أى اصطدامها بمكتبة النجاح لسرعتها بالطريق وفر سائقها هاربا.

وأسفر الحادث عن إصابة أم وطفليها تصادف وجودهم أمام المكتبة وهم: نورا عطية، 34 سنة، صيدلانية، ومقيمة بلقاس، مصابة بجروح وكدمات، و"أحمد م. ا."،  8 سنوات، مصاب بجرح قطعي بالساق اليسرى، وشقيقته سارة، 4 سنوات، مصابة بكسر بالساق، وجرى نقلهما لمستشفى بلقاس المركزي للعلاج.

وتسبب الحادث في  تهشم وتلفيات بالمكتبة، وتكثف مباحث بلقاس من تحرياتها لضبط السائق الهارب.

 وحرر عن ذلك المحضر 6519 جنح مركز بلقاس لسنة 2018 ميلاديًا.

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