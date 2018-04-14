الناتو: على دمشق وروسيا وإيران إيصال المساعدات لسوريا دون عراقيل

طالب ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف الناتو، كل من حكومة دمشق وروسيا وإيران بإيصال المساعدات لسوريا دون عراقيل.

وأضاف "ستولتنبرغ"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم للتحدث على التطورات في سوريا، أن استخدام السلاح الكيماوي انتهاك صارخ للمعايير الدولية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، وجهت في وقت سابق اليوم ضربة عسكرية بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا في أماكن محددة في سوريا على خلفية الاتهامات المزعومة باستخدام الجيش السوري للأسلحة الكيميائية في مدينة دوما.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، القوات الأمريكية بتوجيه عدة ضربات دقيقة لمواقع عسكرية داخل سوريا قال إنها تحوي أسلحة كيماوية، وقالت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنه لا بديل عن استخدام القوة العسكرية ضد سوريا، فيما أمر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قواته بشن ضربات على سوريا.

واستهدفت الضربات مستودعات للجيش في مدينة حمص، ومطار المزة ومركز البحوث في برزة بدمشق، كما أعلن "البنتاجون" أنهم أطلقوا من 100 إلى 120 صاروخا، وأشار التليفزيون السوري إلى أنهم أسقطوا 13 صاروخا في منطقة الكسوة.

فيما اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أن ضرب سوريا "إهانة لبوتين"، وأنها جاءت في الوقت الذي كان لدى سوريا فرصة للسلام.