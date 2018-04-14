الخارجية العراقية: ضرب سوريا فرصة جديدة لتمدد الإرهاب بالمنطقة

اعتبر العراق أن الضربات التي نفذتها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ضد أهداف تابعة للنظام في سوريا فرصة جديدة لتمدد الإرهاب الذي هزم في العراق وتراجع في سوريا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية العراقية عن المتحدث باسمها أحمد محجوب، قوله، إن الخارجية تعتبر هذا التصرف أمرا خطيرا جداً لما له من تداعيات على المواطنين الأبرياء.

وأضاف، أن الخارجية تشدد على ضرورة الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، وأن عملا كهذا من شأنه أن يجر المنطقة إلى تداعيات خطيرة تهدد أمنها واستقرارها وتمنح الاإرهاب فرصة جديدة للتمدد بعد أن دحر في العراق وتراجع كثيرا في سوريا.

وجددت الخارجية العراقية دعوتها القمة العربية التي تجتمع الأحد في السعودية، باتخاذ موقف واضح تجاه هذا التطور الخطير.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، وجهت في وقت سابق اليوم ضربة عسكرية بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا في أماكن محددة في سوريا على خلفية الاتهامات المزعومة باستخدام الجيش السوري للأسلحة الكيميائية في مدينة دوما.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم، القوات الأمريكية بتوجيه عدة ضربات دقيقة لمواقع عسكرية داخل سوريا قال إنها تحوي أسلحة كيماوية، وقالت تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا إنه لا بديل عن استخدام القوة العسكرية ضد سوريا، فيما أمر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قواته بشن ضربات على سوريا.

واستهدفت الضربات مستودعات للجيش في مدينة حمص، ومطار المزة ومركز البحوث في برزة بدمشق، كما أعلن "البنتاجون" أنهم أطلقوا من 100 إلى 120 صاروخا، وأشار التليفزيون السوري إلى أنهم أسقطوا 13 صاروخا في منطقة الكسوة.

فيما اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أن ضرب سوريا "إهانة لبوتين"، وأنها جاءت في الوقت الذي كان لدى سوريا فرصة للسلام.