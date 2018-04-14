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الوطن

باحث سياسي: العمليات الإرهابية في مصر تقلصت ولا تتجاوز 7%

منذ 14 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
باحث سياسي: العمليات الإرهابية في مصر تقلصت ولا تتجاوز 7%

محمد جمعة

قال الدكتور محمد جمعة، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العمليات الإرهابية في 2015، كانت تجرى في الداخل المصري أي بمنطقة الدلتا والوادي وباقي العمليات تتم في سيناء.

وأضاف جمعة، خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه من 2016 ونتيجة للجهد الأمني الكبير أصبحت المعادلة معكوسة حيث تركزت حوالي 74% من العمليات الإرهابية في سيناء، و26% أو أقل في الداخل المصري.

وأشار إلى أن في 2017 توجهت العمليات الإرهابية بشكل كبير إلى سيناء ومع الجهد الذي تبذله القوات المسلحة والشرطة تقلصت تلك العمليات كثيرًا وأصبحت لا تتجاوز 7%.

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