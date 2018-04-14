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الوطن

محافظ كفر الشيخ: الموافقة والتمويل الفعلي لـ3671 مشروعا للشباب

منذ 16 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
محافظ كفر الشيخ: الموافقة والتمويل الفعلي لـ3671 مشروعا للشباب

محافظ كفرالشيخ يناقش مشروعات الشباب مع المستفيدين من برنامج مشروعك

ناقش اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم، مشروعات الشباب الممولة من برنامج "مشروعك" بالمحافظة، وذلك بحضور القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة ببلقاس، بالبرارى والمحلة، واللواء شكري الجندي، والدكتور عبدالعزيز حمودة، والمحاسب محمد الشهاوى، والمحاسب فتحي الشرقاوي، والمحاسب محمد عبيدي، أعضاء مجلس النواب، والشيخ أشرف النجار، وكيل الوزارة مدير عام الإدارة المركزية للأزهر الشريف، والمستفيدين من برنامج مشروعك، والقيادات التنفيذية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيجرى افتتاح معارض لبيع منتجات مشروعك خلال الفترة القليلة المقبلة لتقديم المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، مكلفاً بتسهيل إجراءات قروض الشباب من البنوك لتمويل مشروعات الشباب، مع إعطاء فترة سماح كافية.

واستمع المحافظ إلى مقترحات وآراء المستفيدين من برنامج "مشروعك"، ووضع الحلول العاجلة لمشاكلهم.

وأضاف المحافظ، أن عدد المشروعات التي تقدم بها الشباب إلى برنامج مشروعك حتى اليوم، بلغت 4660 مشروعًا، وتمت الموافقة والتمويل الفعلى لـ 3671 مشروعًا.

 

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