محلب يتفقد أعمال التطوير في شارع الشريفين قبل أيام من افتتاحه

تفقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أعمال التطوير بشارع الشريفين بمنطقة البورصة بوسط البلد، وذلك للوقوف على آخر المستجدات، استعدادًا لاحتفالات اليوم العالمي للتراث، الموافق 18 إبريل الجاري.

واستعرض محلب ما تم إنجازه من أعمال في الشارع، مشددًا على أهمية تكثيف أعمال التطوير خلال الأيام التالية، للانتهاء منها بالتزامن مع الاحتفالات، التي سيتم خلالها افتتاح الشارع كمنطقة مخصصة للفنون.

كما وجه رئيس اللجنة بضرورة استمرار الاجتماعات مع السكان واتحاد الشاغلين في الشارع، للتأكد من سير العمل بالشكل المرجو، وسماع أفكارهم وتلقي أبرز الشكاوى المتعلقة بأعمال التطوير.

وأكد محلب ضرورة مشاركة الأطراف كافة في رسم وتنفيذ خطة التطوير، لتعميق العلاقات والتفاهم بين الجهات الرسمية والأطراف المعنية، ما يساعد على نجاح واستدامة المشروع، والحفاظ عليه.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التطوير في الشوارع الجانبية في منطقة البورصة بعد انتهاء افتتاح المرحلة الأولى من المشروع في احتفالات اليوم العالمي للتراث.

يذكر أن شارع الشريفين تم اختياره من قبل اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، لإطلاق احتفالات اليوم العالمي للتراث.

وتشكلت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية في أواخر 2016 بقرار من رئيس الجمهورية، وتضم في عضويتها كلًّا من محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وخبير في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك.