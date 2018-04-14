الآلاف يشيعون جنازة شهيد سيناء الملازم وليد صديق لمثواه الأخير بالمحلة

شيع الآلاف من أبناء ومواطني مدينة المحلة الكبرى، جثمان الملازم أول وليد عاطف صديق، ضابط مهندس بالقوات المسلحة شهيد عمليات سيناء 2018، من خلال جنازة عسكرية في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد الباشا بساحة ميدان البندر مرورًا بشارع البحر الرئيسي حتى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وتقدم الجنازة العسكرية كل من اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء زكريا عباس، حكمدار مديرية الأمن نائبا عن اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية ومندوب عن المستشار العسكري، والمحاسب أحمد عبد السميع، رئيس مجلس مدينة المحلة، و أعضاء مجلس النواب، والقيادات الشعبية والتنفيذية.

وردد المشاركون في تشييع جثمان الشهيد هتافات مطالبة بالقصاص للدماء الشهداء وقتل الإرهابيين ودحر كافة البؤر الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، كما رفع أقارب وأهالي الشهيد صور له كتب عليها عبارات "القصاص القصاص لدماء نجلنا وتحيا مصر وكلنا شهداء في سبيل الوطن".

وأكد محمد علي، أحد أقارب الشهيد أن العائلة تلقت خبر استشهاد من زملائه في الكتيبة بسيناء لافتا بقوله "كلنا أيد واحدة عشان مصر بلدنا تعيش وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ولن ننساك يا وليد".

والتحق الشهيد بكلية الفنية العسكرية وتخرج منها في أوائل دفعة 2016، كما يعمل والده موظف حكومي بديوان حي أول المحلة، فيما خيمت حاله من الوجيعة والحزن على أفراد عائلته لفقدانه نجلهم البار بهم وحسن الخلق.