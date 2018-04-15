منع محامين دمياط من الدفاع عن حارس مدرسة متهم بالتعدي جنسيا على تلميذ

قرر ياسر أبوهندية، رئيس مجلس نقابة المحامين في دمياط، منع ندب محامين للحضور مع حارس المدرسة المتهم بالتعدي علي تلميذ في الصف الثاني الابتدائي التحقيق في النيابة العامة أو الدفاع عن المتهم.

وقال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، في تصريح لـ"الوطن"، إنه تقرر استبعاد حارس المدرسة المتهم بالاعتداء الجنسي على طفل بنقله لمدرسة أخرى، متابعا أن الأمر قيد التحقيق في الجهات المختصة ولا يمكننا إثبات الواقعة من عدمها حاليا.

وكانت أسرة الطفل (أحمد. م. ن)، التلميذ بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة عاطف سليم الابتدائية بكفر البطيخ، اتهمت حارس المدرسة المدعو (عبد. ا. ح) بالاعتداء الجنسي على الطفل، وتحرر له المحضر رقم 2593 لسنة 2018 جنح كفر البطيخ، حيث سبق وتحرش بطفل بمدرسة البساتين بذات الإدارة التعليمية.

وألقت قوات مباحث كفر البطيخ برئاسة الرائد لؤي باهر عزالدين رئيس المباحث القبض على المتهم، وبعرض المتهم على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث الجنائية والاستماع لأقوال المجني عليه، والمتهم وعرض المجني عليه على الطب الشرعي، وقررت حبسه ليجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما.