تسجيل الدخول

الوطن

منع محامين دمياط من الدفاع عن حارس مدرسة متهم بالتعدي جنسيا على تلميذ

منذ 31 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
منع محامين دمياط من الدفاع عن حارس مدرسة متهم بالتعدي جنسيا على تلميذ

محامين _ ارشيفية

قرر ياسر أبوهندية، رئيس مجلس نقابة المحامين في دمياط، منع ندب محامين للحضور مع حارس المدرسة المتهم بالتعدي علي تلميذ في الصف الثاني الابتدائي التحقيق في النيابة العامة أو الدفاع عن المتهم.

وقال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، في تصريح لـ"الوطن"، إنه تقرر استبعاد حارس المدرسة المتهم بالاعتداء الجنسي على طفل بنقله لمدرسة أخرى، متابعا أن الأمر قيد التحقيق في الجهات المختصة ولا يمكننا إثبات الواقعة من عدمها حاليا.

وكانت أسرة الطفل (أحمد. م. ن)، التلميذ بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة عاطف سليم الابتدائية بكفر البطيخ، اتهمت حارس المدرسة المدعو (عبد. ا. ح) بالاعتداء الجنسي على الطفل، وتحرر له المحضر رقم 2593 لسنة 2018 جنح كفر البطيخ، حيث سبق وتحرش بطفل بمدرسة البساتين بذات الإدارة التعليمية.

وألقت قوات مباحث كفر البطيخ برئاسة الرائد لؤي باهر عزالدين رئيس المباحث القبض على المتهم، وبعرض المتهم على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث الجنائية والاستماع لأقوال المجني عليه، والمتهم وعرض المجني عليه على الطب الشرعي، وقررت حبسه ليجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما.

أخبار متعلقة

تقرأ غدا.. تحقيق استقصائي: حماية الأطفال "ضحايا الاعتداء الجنسي" حبر على ورق

تقرأ غدا.. تحقيق استقصائي: حماية الأطفال "ضحايا الاعتداء الجنسي" حبر على ورق
"النزهة للغات" تنفي واقعة "الاعتداء الجنسي": الشائعات أثارت ثورة ضدنا

"النزهة للغات" تنفي واقعة "الاعتداء الجنسي": الشائعات أثارت ثورة ضدنا
التحقيق مع عاطل بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل في بولاق الدكرور

التحقيق مع عاطل بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل في بولاق الدكرور
تعرف على معايير اختيار حضانة مناسبة لحماية طفلك من الاعتداء الجنسي

تعرف على معايير اختيار حضانة مناسبة لحماية طفلك من الاعتداء الجنسي

التعليقات

القصف الجوي على سوريا

أحدث الأخبار

مستشار الحكومة السورية: أمريكا ضربت بالقانون الدولي عرض الحائط

مستشار الحكومة السورية: أمريكا ضربت بالقانون الدولي عرض الحائط

سياسي روسي: قصف سوريا عدوان ثلاثي واضح أمام العالم

سياسي روسي: قصف سوريا عدوان ثلاثي واضح أمام العالم

طارق شوقي: السيسي يتابع تطوير التعليم بشكل مباشر.. "ده مشروع دولة"

طارق شوقي: السيسي يتابع تطوير التعليم بشكل مباشر.. "ده مشروع دولة"

جنازة عسكرية وشعبية لشهيد سيناء أشرف جاد بالمنصورة

منع محامين دمياط من الدفاع عن حارس مدرسة متهم بالتعدي جنسيا على تلميذ

منع محامين دمياط من الدفاع عن حارس مدرسة متهم بالتعدي جنسيا على تلميذ

اختيارات الوطن

"العدوان الثلاثي" ضد مصر وسوريا.. مفارقات استدعاء التعبير بعد 62 عاما

"العدوان الثلاثي" ضد مصر وسوريا.. مفارقات استدعاء التعبير بعد 62 عاما

تعرف على شروط الحصول على شقة في المرحلة الثانية من مشروع "سكن مصر"

بالفيديو| "الوطن" في جولة بمستشفى طوخ المركزي: "عذرا.. لا توجد خدمة"

بالفيديو| "الوطن" في جولة بمستشفى طوخ المركزي: "عذرا.. لا توجد خدمة"

الممرضة السورية

الممرضة السورية "أم يزن".. مآسي الحرب لا تردع "ملائكة الرحمة"

الرحلات الأسبوعية تتحول إلى شهرية «على أد لحافك.. اخرج»

الرحلات الأسبوعية تتحول إلى شهرية «على أد لحافك.. اخرج»

الأكثر قراءة

عاجل