عبدالحميد الهجان: صوامع قنا تستقبل 12 طن قمح محلي

واصلت الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، التابعة لجهاز خدمات القوات المسلحة، والشركة اليابانية في المراشدة عمليات توريد القمح، إلى صوامع الترامسة والمراشدة.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه جرى توريد 12 ألف و720 طنا و877 كيلوجراما من محصول القمح لصوامع المراشدة والترامسة بالمحافظة، قادمة من مزارع الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي بشرق العوينات التابعة للقوات المسلحة، والشركة اليابانية من مزارعها في منطقة المراشدة بقنا، وذلك منذ 5 أبريل.

وقال ممدوح بكار، وكيل وزارة التموين في قنا، إن سعر اردب القمح 600 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5 قيراط، و585 جنيه للأردب درجة نقاوة 23 قيراط، و570 للأردب درجة نقاوة 22.5 قيراط، على أن يبدأ موسم التوريد للمزارعين، الأحد المقبل.