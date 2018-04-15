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الوطن

حملات قومية لرفع معدلات التوعية والثقافة الصحية لمرضى السكر ومضاعفاته

اليوم AM 04:25
كتب: ماهر هنداوي
حملات قومية لرفع معدلات التوعية والثقافة الصحية لمرضى السكر ومضاعفاته

فادي جدعون رئيس مؤسسة الرعاية الصحية

وقعت مؤسسة روش العالمية الرائدة في الرعاية الصحية وأجهزة قياس السكر وضغط الدم بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة، في إطار مشاركتها في المسؤولية المجتمعية حملات قومية وتوعية في العديد من محافظات مصر بهدف رفع معدلات التوعية والثقافة الصحية عن مرض السكر وضغط الدم والتعامل مع مضاعفاته، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة فحص مستوى السكر في الدم عند المرضى.

وأكد فادي جدعون مدير عام مؤسسة روش ديابيتس كير للعناية بمرض السكر في الشرق الأوسط، خلال مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن تنظيم الحملات التوعوية، أنه سيتم تقديم الإرشادات والنصائح المعتمدة عالميا عن أمراض السكر وضغط الدم، فضلا عن الدعم الفني وكافة الخدمات للمرضى بما يساهم في تحسين نوعية الحياة لمرضى السكري.

وكشف فادي أن الحملات تستهدف توعية نحو 20 مليون مريض بالسكر في  ست دول عربية هي مصر، والإمارات، والسعودية، والكويت، ولبنان والأردن، كمرحلة أولى، لحمايتهم من مضاعفات السكري، مشيرًا إلى أن الحملات ستستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة للتواصل مع الشريحة الأكبر من مرضى السكري، وذلك من خلال توفير قنوات تواصل متعددة ابتداء من الرقم المجاني لخط ساخن، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني ووصولا إلى مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لتيسير الوصول إلى مركز الخدمات للمرضى وتقديم الدعم المطلوب.

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