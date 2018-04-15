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الوطن

بروتكول تعاون بين جامعة دمنهور واتحاد شباب الريف والقبائل العربية

منذ 51 دقيقة
كتب: دعاء نادي
بروتكول تعاون بين جامعة دمنهور واتحاد شباب الريف والقبائل العربية

بروتوكول تعاون بين اتحاد شباب الريف والقبائل العربية وجامعة دمنهور

عقد اتحاد شباب الريف والقبائل العربية برئاسة المستشار عيد العقاري، بروتوكول تعاون مع جامعة دمنهور متمثلة في رئيس الجامعة الدكتور عبيد صالح، والدكتورة حنان الشافعي عميد كلية الآداب، بالتنسيق مع وليد موسي أمين عام اتحاد شباب الريف والقبائل العربية بمحافظة البحيرة، والعمدة عبدالغني العقاري مشرف عام اتحاد شباب الريف والقبائل العربية بقطاع غرب الدلتا، والدكتورة أسماء إدريس دكتور علم الاجتماع كلية الآداب جامعة دمنهور.

وبحسب البيان الذي صدر أمس، أثمر البروتوكول عن سبل تعاون مشتركة بين الجامعة والاتحاد مما سيساعد علي كسر الحاجز والدخول إلى الجامعة ومعرفة مشاكل الطلبة والعمل على حلها والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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