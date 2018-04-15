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الوطن

أب يستغيث بالسيسي بسبب اختفاء ابنته: "بنموت كل دقيقة"

منذ 41 دقيقة
كتب: شريف سليمان
أب يستغيث بالسيسي بسبب اختفاء ابنته: "بنموت كل دقيقة"

الفتاة المختفية

قال جرجس صبحي، والد الفتاة المختطفة ميراي، إن تليفونها أُغلق في الثانية والنصف من ظهر يوم الثلاثاء الماضي، حيث كان من المقرر أن تذهب إلى الجامعة بسبب تسليم إحدى التكليفات الدراسية، مضيفًا: "إحنا بنموت كل دقيقة".

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أنه حرر محضر في القسم بالواقعة، لافتًا إلى أنه لم يتهم أحدًا بخطف ابنته. 

وأردف: "رجال الشرطة يبذلون ما في وسعهم، وأدعو الله أن يوفقهم في العثور على ابنتي". 

وناشد "صبحي"، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإعادة ابنته إليه. 

واستطرد حديثه باكيًا وقال: "أختها هتموت عليها، وأمها منهارة، وبنتي مخطط لاختطافها".

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