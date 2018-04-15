رئيس مدينة الطور: اليوم بدء تسليم خطابات تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي

قال فوزي همام رئيس مدينة طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء في تصريح، اليوم، إنه اتفق مع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، على بدء تسليم خطابات تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة في أحياء النصر والشروق.

وأوضح أن المجلس سيبدأ اليوم تجهيز كشوف المواطنين طبقا لجدول موضوع لتسليم 30 وحدة كل يوم بحيث يتم الانتهاء من التسليم قبل رمضان، مؤكدا على أنه سيتم تسليم 30 مواطنا لخطابات تخصيص الخاصة بالوحدات السكنية، اليوم، في احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والمهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان نائبًا عن الوزير مصطفى مدبولي ومي عبدالحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وأكد أن التسليم سيبدأ من العمارات التي تم استلامها بالفعل وهناك بعض الوحدات لم تنته أعمال التشطيبات بها لذا سيتم تأجيلها حتى تنتهي جميع الأعمال.

وقدم همام الشكر إلى المحافظ والمواطنين وأعضاء مجلس النواب على الشفافية في اختيار الأسماء المستحقة طبقا للضوابط والشروط التي تم وضعها، وقال إن مدينة طور سيناء بها 4208 وحدات سكنية متنوعة بين تمويل المحافظة والتمويل العقاري.

يذكر أن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، تعهد بتسليم الإسكان لمواطني جنوب سيناء في 15 أبريل الجاري مهما كانت الظروف لأن المواطنين ينتظرون هذا المشروع منذ سنوات.