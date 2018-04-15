ضبط عامل لقتله آخر بسبب خلافات مالية بينهما بسوهاج

لقي عامل مصرعه بطلق ناري داخل الزراعات بدائرة مركز المنشأة بسوهاج، وتبين أن وراء الواقعة عامل يقيم بذات الناحية بسبب خلافات مالية بينهما.

تلقى اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، إخطارا بالعثور على جثة "عبيد. ف"، 44 عاما، عامل، ويقيم بناحية أدفا دائرة مركز سوهاج، بالزراعات بناحية الحريزات دائرة مركز المنشاة.

وتشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، توصلت جهود فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة "أحمد. ت"، 18 عاما، عامل، ويقيم بندر المنشأة، بتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفر أحدها عن ضبطه بالقرب من مسكنه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه أطلق عيار من سلاح ناري كان بحيازته تجاه المجني عليه مما أدى لوفاته بسبب خلافات مالية بينهما، وتم ضبط السلاح المستخدم "فرد روسي محلي الصنع".

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1544 إداري مركز شرطة المنشاة وجارٍ العرض على النيابة العامة.