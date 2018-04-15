تسجيل الدخول

الوطن

ضبط عامل لقتله آخر بسبب خلافات مالية بينهما بسوهاج

اليوم AM 08:31
كتب: خالد الغويط
ضبط عامل لقتله آخر بسبب خلافات مالية بينهما بسوهاج

ارشيفية

لقي عامل مصرعه بطلق ناري داخل الزراعات بدائرة مركز المنشأة بسوهاج، وتبين أن وراء الواقعة عامل يقيم بذات الناحية بسبب خلافات مالية بينهما.

تلقى اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، إخطارا بالعثور على جثة "عبيد. ف"، 44 عاما، عامل، ويقيم بناحية أدفا دائرة مركز سوهاج، بالزراعات بناحية الحريزات دائرة مركز المنشاة.

وتشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، توصلت جهود فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة "أحمد. ت"، 18 عاما، عامل، ويقيم بندر المنشأة، بتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفر أحدها عن ضبطه بالقرب من مسكنه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه أطلق عيار من سلاح ناري كان بحيازته تجاه المجني عليه مما أدى لوفاته بسبب خلافات مالية بينهما، وتم ضبط السلاح المستخدم "فرد روسي محلي الصنع".

تحرر عن ذلك المحضر رقم  1544 إداري مركز شرطة المنشاة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

أخبار متعلقة

ضبط عامل يرتدي "نقاب" قبل تنفيذ جريمة قتل بمحكمة طهطا بسوهاج

ضبط عامل يرتدي "نقاب" قبل تنفيذ جريمة قتل بمحكمة طهطا بسوهاج
ضبط هارب من حكم بالمؤبد في واقعة قتل بسوهاج

ضبط هارب من حكم بالمؤبد في واقعة قتل بسوهاج
تنفيذ حكم إعدام ضابط شرطة متهم في جناية قتل بسوهاج

تنفيذ حكم إعدام ضابط شرطة متهم في جناية قتل بسوهاج
القبض على مسجل خطر هارب من قضايا قتل ومخدرت بسوهاج

القبض على مسجل خطر هارب من قضايا قتل ومخدرت بسوهاج

التعليقات

القصف الجوي على سوريا

أحدث الأخبار

رئيس «دفاع النواب»: مصر هزمت مخططات تحويلها لـ«دولة فاشلة» وتماسك الشعب والمؤسسات «خط الدفاع الأول» عن الأمن القومى

رئيس «دفاع النواب»: مصر هزمت مخططات تحويلها لـ«دولة فاشلة» وتماسك الشعب والمؤسسات «خط الدفاع الأول» عن الأمن القومى

انطلاق "الإصحاح البيئي" التابعة لجامعة قناة السويس في رأس سدر

انطلاق "الإصحاح البيئي" التابعة لجامعة قناة السويس في رأس سدر

موازنة «التحدى والطموح» فى قبضة مجلس النواب

موازنة «التحدى والطموح» فى قبضة مجلس النواب

عضو بمجلس الشعب السورى: أسقطنا 70% من صواريخ الغرب و«دمشق» لن تكون «بغداد».. وسنرد على أى ضربة بالمثل

عضو بمجلس الشعب السورى: أسقطنا 70% من صواريخ الغرب و«دمشق» لن تكون «بغداد».. وسنرد على أى ضربة بالمثل

متحدثة بـ«الخارجية» الأمريكية: سننقل السلطة بعيداً عن «عائلة الأسد»

متحدثة بـ«الخارجية» الأمريكية: سننقل السلطة بعيداً عن «عائلة الأسد»

اختيارات الوطن

"العدوان الثلاثي" ضد مصر وسوريا.. مفارقات استدعاء التعبير بعد 62 عاما

"العدوان الثلاثي" ضد مصر وسوريا.. مفارقات استدعاء التعبير بعد 62 عاما

تعرف على شروط الحصول على شقة في المرحلة الثانية من مشروع "سكن مصر"

بالفيديو| "الوطن" في جولة بمستشفى طوخ المركزي: "عذرا.. لا توجد خدمة"

بالفيديو| "الوطن" في جولة بمستشفى طوخ المركزي: "عذرا.. لا توجد خدمة"

الممرضة السورية

الممرضة السورية "أم يزن".. مآسي الحرب لا تردع "ملائكة الرحمة"

الرحلات الأسبوعية تتحول إلى شهرية «على أد لحافك.. اخرج»

الرحلات الأسبوعية تتحول إلى شهرية «على أد لحافك.. اخرج»

الأكثر قراءة

عاجل