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الوطن

"بصيرة": ارتفاع مؤشر رضا المصريين عن الأداء العام لـ65 من 100

منذ 12 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
"بصيرة": ارتفاع مؤشر رضا المصريين عن الأداء العام لـ65 من 100

السيسي

قالت الدكتورة حنان جرجس نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، إن متوسط مؤشر رضا المصريين عن الأداء العام ارتفع إلى 65 نقطة من 100، مقارنة بنهاية العام الماضي في سبتمبر 2017 حين سجل المؤشر 55 نقطة من 100.

وأضافت جرجس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، أن المؤشر يتم قياسه كل 3 أشهر بعد إجراء استطلاع رأي لـ1600 مواطن يطلب منهم تقييم أداء الخدمات العامة.

وتابعت أن آخر استطلاع للرأي أجري في شهر مارس قبل الانتخابات الرئاسية، حيث أوضح أن رضا المصريين عن الأداء في 29 ملفا ارتفع إلى نسبة 65 نقطة من 100، مؤكدة أن هناك عدم رضا على ملفين: "فرص العمل وتوفير احتياجات محدودي الدخل".

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