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الوطن

خبيرة مصرفية: إجمالي متحصلات شهادة "أمان" وصل 800 مليون جنيه

منذ 9 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
خبيرة مصرفية: إجمالي متحصلات شهادة "أمان" وصل 800 مليون جنيه

شهادة أمان

قالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية والاقتصادية، إن شهادة أمان التي أطلقتها البنوك المصرية الأربعة، وصلت إلى ما يقرب من 800 مليون جنيه بمؤشر ارتفاع يومي سريع.

وأضافت الدماطي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، أن بنك مصر يحتل المركز الأول في بيع شهادات أمان، حيث تشهد الشهادة إقبال كثيف من المصريين.

وأكدت أن الأسرة المصرية لأول مرة أصبح لها غطاء بنكي تأميني يشمل المواطن والأسرة معا، لا سيما الإقبال المتزايد على كافة شرائح الشهادة وبالتحديد شريحة 2500 والإقبال المرتفع في أعداد الإناث التي تطلب شراء الشهادة.

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