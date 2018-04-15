شريف خيرالله بعد تعرضه لحادث مروع: "نجوت من موت محقق"

شكر الفنان شريف خيرالله محبيه على سؤالهم عنه، في أعقاب تعرضه لحادث سير مروع، قبل أيام، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "خيرالله" قائلًا: "الحمدلله رب العالمين، أنا نجوت من موت محقق، واراد الله أن يمد في عمري قليلًا، وذلك بعد الحادث الذي تعرضه له وبشكر كل الأصدقاء، وأخص بالشكر الدكتور أشرف ذكي، ولله الحمد والشكر".

كان المخرج السعيد منسي، ناشد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يوم 3 أبريل الجاري، بالدعاء للفنان شريف خير الله بعد تعرضه لحادث مروري نقل على إثره إلى أحد المستشفيات، مشيرًا إلى أنه خرج من غرفة العمليات إلى الإفاقة.