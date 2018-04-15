القبض على 4 عاطلين بتهمة سرقة السيارات في البدرشين

تمكنت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، اليوم، 4 عاطلين بتهمة سرقة السيارات بالإكراه في البدرشين.

وتبين من تحريات المباحث أن المتهمين سبق اتهامهم في 3 قضايا اتجار بالمخدرات وسرقات بالإكراه، وضبط بحيازتهم أسلحة بيضاء وخرطوش.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي، وأرشدوا عن 3 سيارات مبلغ بسرقتها في "أطفيح" و"أبو النمرس".

وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق، والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.