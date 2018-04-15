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الوطن

القبض على 4 عاطلين بتهمة سرقة السيارات في البدرشين

منذ 13 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
القبض على 4 عاطلين بتهمة سرقة السيارات في البدرشين

اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة

تمكنت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، اليوم، 4 عاطلين بتهمة سرقة السيارات بالإكراه في البدرشين.

وتبين من تحريات المباحث أن المتهمين سبق اتهامهم في 3 قضايا اتجار بالمخدرات وسرقات بالإكراه، وضبط بحيازتهم أسلحة بيضاء وخرطوش.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات، لاستخدامها في نشاطهم الإجرامي، وأرشدوا عن 3 سيارات مبلغ بسرقتها في "أطفيح" و"أبو النمرس".

وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق، والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

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