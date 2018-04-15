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الوطن

حبس ربة منزل 15 يوما بتهمة قتل"ابن سلفها" عمدا في الوراق

منذ 4 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
حبس ربة منزل 15 يوما بتهمة قتل"ابن سلفها" عمدا في الوراق

اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث

قررت نيابة حوادث شمال الجيزة، حبس ربة منزل، 15 يوما بتهمة القتل العمد لـ"ابن شقيق زوجها" في الوراق.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمة قتلت الطفل بسبب الغيرة والحقد على والديه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، كشفت لغز مقتل طفل بمنطقة أوسيم، أفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي جرت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن القوات عثرت على طفل مقتول وملقى في صندوق قمامة بمنطقة طناش.

وتبين من خلال الفحص والمعاينة التي أجراها ضباط المباحث تحت قيادة اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، أن الطفل قتل خنقا، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجة عم المجني عليه، وأنها تخلصت من الضحية لشعورها بالغيرة تجاه والده، لأنه ميسور الحال.

وأوضحت تحريات المباحث، التي قادها العميد إيهاب شلبي رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والمقدم أبو القاسم الدهشان رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، أن المتهمة قررت خطف الضحية لمساومة والده على مبلغ مالي وأنه فارق الحياة، فقررت التخلص من الجثة.

وأخطر المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وباشر التحقيق، حسين عامر مدير نيابة حوادث شمال الجيزة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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