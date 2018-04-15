مقتل 11 من القوات الشعبية الأفغانية في هجوم شمالي البلاد

أعلن مسؤول حكومي أفغاني، اليوم، مقتل 11 عنصرًا من القوات شبه العسكرية في هجوم استهدف مركزًا أمنيًا بولاية صاري بول شمالي البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن زابي أماني، المتحدث باسم حاكم الولاية قوله، إن الهجوم وقع ليلة، أمس، وأسفر أيضًا عن إصابة عسكريين اثنين آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية.

وأوضح أماني، أن اشتباكات اندلعت أثناء الهجوم أدّت لمقتل 3 مسلحين، بينهم قيادي محلي، وإصابة 4 آخرين.

وأوضحت "أسوشيتد برس"، أن العناصر الـ11 المستهدفين هم أفراد في قوات "الانتفاضة الشعبية"، وهي ميليشيات تدعمها الحكومة. فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، حمّل أماني حركة طالبان مسؤوليته.