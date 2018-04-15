رئيس الوزراء العبادي: نحتاج إلى ثورة لحماية المال العام من الفساد

قال حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، اليوم، إن بلاده بحاجة إلى ما وصفها بـ"الثورة" لحماية المال العام، مشيرا إلى فتح التحقيق بآلاف ملفات الفساد في قضايا كبيرة، وإحالتها للتحقيق.

وأضاف العبادي، في كلمة له خلال حضوره فعالية مرتبطة بمكافحة الفساد في بغداد: "لم نتمكن من الانتصار على داعش لولا محاربتنا للفساد.. هناك علاقة بين الفاسدين والإرهاب.. نؤكد عزمنا على حماية المال العام".

وأوضح رئيس الوزراء، أن بلاده بحاجة إلى ثورة لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث لا يمكن محاربة الفساد بالطرق التقليدية، دون أن يوضح شكل أو مقومات او ادوات تلك الثورة.

وزاد: "عدم توزيع الثروة بشكل عادل، هو فساد ولا يجوز أن يستأثر القلة بالثروة على حساب عامة الشعب"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.