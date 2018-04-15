انتخابات رئاسية بمونتينيجرو.. وديوكانوفيتش يأمل في العودة إلى السلطة

تشهد مونتينيجرو، اليوم، انتخابات رئاسية ترشح فيها ميلو ديوكانوفيتش بعد سنتين على إعلان انسحابه من السلطة في هذا البلد الصغير الواقع في البلقان والمرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 1214 مكتبا أبوابها، لتستقبل نحو 533 ألف ناخب يمكنهم التصويت، ويتوقع أن تعلن النتائج الأولية للاقتراع الذي يجرى بإشراف ألفي مراقب دولي ومحلي، مساء اليوم.

ومنذ 1991، شغل ديوكانوفيتش حليف الغرب منصب رئيس الحكومة 6 مرات، وكان رئيسا لمرة واحدة من 1998 إلى 2003.

وتشير استطلاعات الرأي، إلى أنه المرشح الأوفر حظا للفوز من الدورة الأولى، دون انتظار الدورة الثانية التي يمكن أن تنظم في 29 أبريل.

وديوكانوفيتش قاد مونتينيجرو أو الجبل الأسود، إلى الاستقلال عن صربيا في 2006، ثم إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي.