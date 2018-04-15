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ارتفاع الأصول الاحتياطية الأردنية 2.6% الشهر الماضي

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
ارتفاع الأصول الاحتياطية الأردنية 2.6% الشهر الماضي

صورة أرشيفية

زادت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني، بنسبة 2.6% على أساس سنوي، خلال مارس الماضي، إلى 16.35 مليار دولار.

وبحسب أرقام صادرة عن المركزي الأردني، الأحد، صعدت الأصول الاحتياطية من 15.927 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من 2017، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية.

وهبطت احتياطات النقد الأجنبي المقومة بالدولار الأمريكي، بنسبة 4.7%، إلى 12.083 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة مع 11.534 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأعلن البنك المركز الأردني، في وقت سابق، أنه حافظ على إجمالي الاحتياطيات الأجنبية بمستويات مريحة، تكفي تغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من 7 أشهر.

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