ميانمار تعيد توطين عائلة روهينجية رغم مخاوف أممية بشأن سلامتها

قبلت حكومة ميانمار إعادة توطين ما يبدو أنها أول عائلة روهينجية من 5 أفراد، من بين نحو 700 ألف مسلم روهنجي فرّوا هربًا من بطش الجيش والميليشيات الطائفية البوذية إلى بنجلاديش.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"الأمريكية، عن بيان صادر عن الحكومة قوله، إن 5 أفراد من عائلة واحدة عادوا إلى إقليم أراكان غربي ميانمار قادمين عبر الحدود من مخيمات اللجوء في بنجلاديش، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية.

وأوضح البيان، أن السلطات الميانمارية تحققت فيما إذا كانوا يعيشون في البلاد، وقدّمت لديهم بطاقات تعريف وطنية، وهي بطاقات لإثبات شخصيتهم دون حصولهم على الجنسية.

وبحسب "أسوشيتد برس"، فإن إعادة توطين العائلة في أراكان جاء رغم تصريحات أممية بأن عودتهم ليست آمنة بعد. كما لم يتضح ما إذا كانت ميانمار تخطط لإعادة توطين مزيد من العائلات في قراهم، رغم وجود مخاوف من أن الروهنجيا سيجبرون على العودة ومواجهة ظروف غير آمنة في ميانمار.