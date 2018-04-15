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الوطن

وزيرة التخطيط: خطة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

منذ 15 دقيقة
كتب: محمد طارق
وزيرة التخطيط: خطة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

هالة السعيد

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في كلمة عنه بالجلسة العامة للبرلمان، أن الحكومة تستهدف التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها المحاصيل الزيتية، ورفع الاكتفاء الذاتي من السكر من 77% إلى 90% ومن الأسماك من 90% إلى 95%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لعرض وزيري المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري البيان المالي والبيان التحليلي وبيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2018\2019.

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