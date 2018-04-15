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الوطن

"طاقة النواب": الكهرباء من أهم القطاعات الواعدة في عهد السيسي

منذ 13 دقيقة
كتب: محمد يوسف
"طاقة النواب": الكهرباء من أهم القطاعات الواعدة في عهد السيسي

طلعت السويدي

أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قطاع الكهرباء في مصر في عهد السيسي أصبح واحدا من أهم القطاعات الواعدة مشيرا إلى نجاح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وجميع قيادات الوزارة في التنفيذ الرائع للبرنامج الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة رئاسته الأولى.

وأشاد النائب طلعت السويدي بإنشاء أول مصنع محولات جهد 66 و229 و500 كيلوفولت في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا بمنطقة العين السخنة لإنتاج محولات القوى والمهمات الأخرى لمحطات المحولات، مؤكدا أن إنشاء هذا المصنع يعد تحولا كبيرا في مجال التصنيع المحلي لمشروعات الكهرباء في مصر.

وقال النائب طلعت السويدي، إن استمرار قطاع الكهرباء في التصنيع المحلي سوف يجعل من مصر مركزا مهما لتصدير المنتجات والمهمات الكهربائية للأسواق العربية والإفريقية مؤكدا أن مصر ووزارة الكهرباء تمتلك الكفاءات الهندسية والفنية القادرة على تحقيق النجاح الكبير في هذه الصناعة المهمة والاستراتيجية.

 

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