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الوطن

المترو: انتشار 64 فرقة صيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة

منذ 25 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
المترو: انتشار 64 فرقة صيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة

أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إنه دفع بنحو 64 فرقة صيانة على جميع أرصفة المحطات؛ لمواجهة الأعطال الفنية الطارئة، وإصلاح الأعطال المفاجئة في السلالم الكهربائية، موضحا أن جميع الصيانات تتم بصورة عاجلة حفاظا على حركة تشغيل الرحلات بين المحطات بعضها لبعض.

وأفاد عبدالهادي، لـ"الوطن"، بأن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى أو مقترحات من قبل المواطنين، مؤكدا أنه في حال وجودها تحل في أسراع وقت، موضحا أن الشركة تعمل على توفير كافة الخدمات المميزة للركاب.

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