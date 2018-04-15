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الوطن

مسؤول روسي: أمريكا ستحرص على الحوار بعد الضربات على سوريا

منذ 16 دقيقة
كتب: وكالات
مسؤول روسي: أمريكا ستحرص على الحوار بعد الضربات على سوريا

القصف على سوريا

نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية قوله، اليوم، إن الولايات المتحدة ستحرص على الحوار مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي بعد الضربات على سوريا، وفق ما نقلت وكالة أنباء "رويترز".

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن فلاديمير إيرماكوف مدير إدارة منع انتشار الأسلحة بوزارة الخارجية قوله: "كل الأسباب تقودنا للاعتقاد بأنه بعد الضربات الأمريكية على سوريا سيحرص الأمريكيون على الانتقال لحوار استراتيجي".

وأضاف: "لا يمكن أن تقول إن الأمريكيين.. لا يبدون رغبة للدخول في حوار استراتيجي.. في الإدارة الأمريكية هناك أشخاص معينون يمكن التحدث معهم".

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