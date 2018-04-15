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الوطن

ضبط 3 حالات بناء مخالفة بشرق شبرا ومصادرة مواد البناء

منذ 18 دقيقة
كتب: حسن صالح
ضبط 3 حالات بناء مخالفة بشرق شبرا ومصادرة مواد البناء

محافظة القليوبية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة برئاسة مصطفى بيومي، رئيس الحي من ضبط 3 حالات بناء مخالفة، بمنطقة عزبة أنور شعبان وشارع مزرعة البط وحوض دهيون.

وتم مصادرة مواد البناء قبل الشروع بالبناء، وإيقاف أعمال المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك بحضور نائب رئيس الحي و المساعدين، وإدارة المتابعة الميدانية والإشغالات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، في إجهاض جميع أشكال مخالفات البناء، والتصدي لها في مهدها قبل أن تتحول لأمر واقع.

 

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