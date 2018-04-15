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الوطن

أبوالغيط: التوافق والتناغم يعيد للعرب تأثيرهم ويمنع التدخلات الخارجية

منذ 22 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
أبوالغيط: التوافق والتناغم يعيد للعرب تأثيرهم ويمنع التدخلات الخارجية

ابو الغيط

قال الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأزمات العربية تخصم من رصيد الأمن القومي للجميع، وعدم حلها يعرقل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل النهضة والاستقرار والأمن.

وأضاف أبوالغيط، خلال كلمته في القمة العربية الـ29 بالسعودية، أن التوافق والتناغم يعيد للعرب تأثيرهم، ويمنع التدخلات الخارجية، وأن القضية الفلسطينية شهدت انتكاسة بسبب قرار أمريكا بشأن القدس، والأمر يتطلب مزيدا من الدعم السياسي للفلسطنيين للمطالبة بحقوقهم.

وأضاف أبو الغيط، أن دعم رؤية الرئيس الفلسطيني في هذا الأمر ضروري وتبقى الوحدة الفلطينية المنشودة هدفا طال انتظاره، لافتا إلى أن الشعب السوري لم يجن سوى الخراب والدمار منذ 7 سنوات، ويتحمل النظام السوري الكثير من ذلك.

وأكد أبو الغيط، التدخلات الاقليمية تفحلت في المنطقة العربية مثل التدخلات الإيرانية التي لا تستهدف إلا خراب العرب، وهو ما يستوجب وقفة واحدة من العرب.

وأشار أبو الغيط، إلى أن الجامعة العربية هي بيت العرب جميعا، ولا تقوى إلا بهم، مؤكدا ثقته أن القادة العرب لا يقبلون أن تهمش دور الجامعة، وهناك دول عربية كثيرة تعمل على بناء تنمية مستدامة من أجل المواطن العربي، وهذه الدول وقيادتها المخلصة النجاح، وأشيد بالتضحيات التي تبذل في كل دولة عربية تحارب الإرهاب.

واختتم أبو الغيط حديثه، بأن الإحباط في مواجهة الأزمات ليس خيارا أثبت التاريخ، أن وحدة العرب إن أرادوا أكبر من أي تحدٍ، وكلمتهم إن اجتمعت تكون هي العليا.

وانطلقت القمة العربية الـ29 بمنطقة "الظهران" في السعودية، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافى العالمى، وسط مشاركة واسعة من القادة العرب.

وتناقش القمة العربية 18 بندًا تتصل بمجمل قضايا العمل المشترك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتتصدرها الملفات الساخنة بالمنطقة العربية، ومكافحة الإرهاب، والتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

 

القمة العربية الـ 29 في السعودية

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