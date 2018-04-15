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الوطن

"جوتيريش": حان الوقت لإنهاء الصراع في ليبيا

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
"جوتيريش": حان الوقت لإنهاء الصراع في ليبيا

جوتيريش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع الأطراف الليبية على مواصلة العمل مع مبعوثه الخاص غسان سلامة، وفق ما نقل موقع "المتوسط" الليبي.

وأكد "جوتيريش"، أن "سلامة" ينخرط في العملية السياسية مع مختلف الأطراف الليبية بأنحاء البلاد لتطبيق خطة عمل الأمم المتحدة، مشددا على أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في ليبيا.

جاء ذلك خلال كلمة  للأمين العام للأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، بحسب تغريدة نشرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم.

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