محافظ القاهرة: جراج روكسي يسع 1700 سيارة ويعمل بنظام BOT

تفقد المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، جراج روكسي خلف مدينة غرناطة بميدان روكسي، بهدف القضاء على ظاهرة انتظار السيارات بالشوارع وتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة.

وأكد المحافظ، خلال الجولة، أن جراج روكسي المتعدد الطوابق تحت الأرض يضم 4 طوابق ومقام على مساحة 10 آلاف متر مربع يتسع لـ1700 سيارة بنظام BOT، موضحا أن العمل به كان متوقفا وسهلت المحافظة الإجراءات كافة ودفعت بحركة العمل للانتهاء من المرحلة الأولى والمزمع افتتاحها خلال شهر مايو، وتتسع لـ900 سيارة.

وأضاف: هي المرحلة الأصعب لشمولها على محطات الكهرباء اللازمة ونظام التشغيل الكهروميكانيكي وتعمل بنظام الخليات، وكل خلية تضم 6 سيارات، بخلاف تطبيق اشتراطات الدفاع المدني والحريق، وجار العمل تجريبيا للتأكيد على استقرار النظام وتطبيقه وهو يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يعمل بالكامل بنظام إلكتروني دون الاعتماد على العنصر البشري، موضحا أنه جار دراسة إنشاء جراجات مماثلة بالقاهرة في محطة حلوان ووسط المدينة بتمويل من البنك الدولي.

وأصدر المحافظ تعليماته بالبدء فورا في إعداد التعديلات المرورية بالمنطقة المحيطة بالجراج وربط المداخل والمخارج مع الجراج، كذلك البدء في أعمال إعادة رصف ورفع كفاءة الشوارع المحيطة (دمشق ، الحجاز ، غرناطة) مع الإبقاء على الأشجار المعمرة وتقليمها ورفع كفاءة الانارة العامة بالمنطقة وتوحيد الأعمدة وتناسقها.

وأكد استكمال جهود الحي في إعادة طلاء واجهات العقارات ذات الطابع المعماري المتميز المحيطة بالجراج والتي يعيد حي مصر الجديدة رونقها بالجهود الذاتية من مساهمات رجال الأعمال واتحادات الشاغلين للعقارات بالمنطقة.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير حديقة ونافورة روكسي الجاري تطويرها بمعرفة الشركة المنفذة للجراج مع الحفاظ على تصميمها المتناغم مع حديقة الميريلاند ويتم إدارتها بمعرفة شركة متخصصة مع فتحها للمواطنين، حيث من المزمع افتتاحها مع افتتاح المرحلة الأولى للجراج، وطالب بإضافة إضاءة للنافورة مع موسيقى خفيفة، وكذلك زيادة عدد المقاعد والبرجولات بها، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها.