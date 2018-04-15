قوات الاحتلال تعيق حركة المواطنين الفلسطينيين غرب جنين

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حركة المواطنين على حاجزين عسكريين أقامتهما بشكل مفاجئ غرب جنين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية للوكالة، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على شارع جنين – حيفا بمحاذاة دوار بلدة اليامون، وآخرا عند مدخل قرية رمانة وأوقفت المواطنين الداخلين والخارجين من وإلى جنين، وفتشتهم ودققت في هوياتهم ما أدى الى أزمة مرورية لأهالي قرى وبلدات غرب جنين.

يشار إلى أهالي قرى وبلدات الخط الغربي، يعانون بشكل شبه يومي من ممارسات الاحتلال التي طالت كافة شرائح المجتمع، والمتمثلة بنصب الحواجز، وإعاقة تحركات المواطنين.