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الوطن

إصابة فلسطينيين بحالات اختناق في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

منذ 20 دقيقة
كتب: وكالات
إصابة فلسطينيين بحالات اختناق في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

صورة أرشيفية

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة عصيدة في مدخل بيت أمر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال الناشط محمد عوض، لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت منطقة عصيدة مدخل بيت أمر الرئيسي، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام وأصابت العشرات بحالات اختناق، بعد فشلها في اعتقال مواطن بالمكان، وأغلقت مدخل البلدة وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم تحت تهديد السلاح.

وأضاف، أن قوات الاحتلال منعته من تصوير الاعتداءات وتوثيقها، واقتادته للبرج العسكري المقام على مدخل البلدة، وقامت بتفتيشه واتهامه بحيازة سكين لثنيه عن توثيق اعتداءاتهم على المواطنين.

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