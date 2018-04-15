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الوطن

القبض على 4 أشخاص بحيازتهم أسلحة لاستخدامها في أعمال بلطجة

منذ 5 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
القبض على 4 أشخاص بحيازتهم أسلحة لاستخدامها في أعمال بلطجة

العميد محمد عمار، مدير ادارة البحث الجنائى بكفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز شرطة الحامول، برئاسة الرائد أحمد حجازي، رئيس المباحث، ومعونوه، من القبض على 4 أشخاص، بحيازتهم عدداً من قطع السلاح الناري، قبل اعتزامهم القيام بأعمال بلطجة على قطعة أرض متنازع عليها، وحرر محضر وجار العرض على النيابة.

وردت معلومات لضباط المباحث، تفيد اعتزام 4 أشخاص القيام بأعمال بلطجة والدخول في مشاجرة بسبب التنازع على قطعة أرض، أخطر اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، الذي كلف العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بسرعة ضبط الجناة قبل ارتكاب وقائع البلطجة.

وشكل فريق من ضباط المباحث ضم رئيس مباحث الحامول ومعاونوه، وتمكنوا من القبض على مجموعة من الأشخاص، المتهمين بحيازة أسلحة نارية لاستخدامها في أعمال البلطجة على قطعة أرض متنازع عليها بدائرة المركز لمناصرة أحد أطرافها.

وعقب تقنين الإجراءات قبض على (عبدالرحمن. ا. ا. 19عاماً)، و(مدحت م. ع. 44 عاماً)، و(رائد. أ. إ. 19 عاماً)، و(صلاح. إ. ل. 30 عاما)، مزارع، مقيمون بإحدى قرى مركز شرطة كفر الشيخ.

وتبين أنهم بحيازتهم بندقية آلية، بندقيتن خرطوش، فرد خرطوش، 52 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 4 هواتف محمولة، دراجتان نارية، مبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد استخدامها في أعمال البلطجة على الأراضي، وحرير محضر بلواقعة وجار العرض على النيابة.

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