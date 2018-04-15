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الوطن

ضبط 49 محضر إشغال طريق وتنفيذ 106 قرارات إزالة في حملة بالعتبة

منذ 9 دقيقة
كتب: محمد بركات
ضبط 49 محضر إشغال طريق وتنفيذ 106 قرارات إزالة في حملة بالعتبة

جانب من حملة الإزالة

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملة استهدفت ميدان العتبة لرفع الإشغالات وتسيير حركة المرور، وذلك لفرض الأمن والانضباط على المنطقة وتسهيل حركة السيارات وإزالة المعوقات من الشارع.

واستهدفت الحملة، منطقة ميدان العتبة بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وقوات أمن القاهرة وإدارة شرطة المرافق وقسم شرطة الموسكي، وتهدف إلى تحقيق الانضباط وتسيير الحركة المرورية بتلك المنطقة.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 49 محضر إشغال طريق و160 حالة إزالة إدارية و17 بائعا متجولا و4 محاضر تلوث بيئة و4 عربات لبيع المأكولات.   

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