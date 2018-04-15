"الجنايات" تستمع لشهود الإثبات في قضية "أحداث الإرشاد"

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لشهود الإثبات في قضية "أحداث مكتب الارشاد"، والمتهم فيها محمد بديع، مرشد الجماعة، وعدد من قيادات الجماعة.

وقال الشاهد عبدالراضي حسن، إن نجل شقيقه "كريم" قُتل في الأحداث التي وقعت يوم 30 يونيو 2013، مضيفًا أن الطبيب الذي حاول إسعاف المجني عليه بعد وصوله المستشفى أخبر الأسرة أن حالته كانت سيئة، وأن القلب توقف نتيجة النزيف المستمر.

وتحدث الشاهد، عن طبيعة إصابة المجني عليه، وكانت عبارة عن طلق ناري فى الفخذ، وأدى لتهتك في الوريد، نافيًا معرفته بمطلق النار على نجل شقيقه.