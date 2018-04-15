القليني: بدء امتحانات "التيرم الثاني" بآداب عين شمس 12 مايو

أعلنت الدكتورة سوزان القليني، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستبدأ 12 مايو المقبل.

وأوضحت قليني، أن الامتحانات سيتخللها شهر رمضان، لذلك يتم التأكد من التهوية الجيدة لقاعات الامتحان ، كما تجرى حاليا الاستعدادات والترتيبات الخاصة بأعمال الامتحانات بالكلية من تهيئة قاعات الامتحانات واللجان وتجهيز الجداول وأرقام الجلوس، فضلاً عن توفير أطباء من المركز الطبي بالكلية للاطمئنان على الحالة الصحية لطلاب اللجان الخاصة واللجان الاعتيادية.

وأشارت القليني إلى تكاتف جهود قطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مرتضى، وكيل الكلية، لإتمام فترة الامتحانات بسلام، مؤكدة نشر إرشادات الامتحانات للطلاب وقائمة المحظورات داخل اللجان، وفي مقدمتها التليفون المحمول ومنع اصطحابه داخل اللجان.