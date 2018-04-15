سحر نصر عن قانون "عربات الطعام المتنقلة": يدعم توفير فرص عمل للشباب

وجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الشكر إلى مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، عقب الموافقة المبدئية على مشروع قانون بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وأكدت نصر، أنه قانون مهم جدًا يدعم توفير فرص عمل للشباب، وذلك من أهم أولويات الحكومة التي نص عليها الدستور بأن تدعم الدولة المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوفير فرص عمل للشباب، بتأكيدها أن هذا القانون سيقنن عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وأشارت نصر إلى أن مشروع القانون ينظم عمل وحدات الطعام المتنقلة، وينص على الالتزام بالاشتراطات الصحية وغيرها، وهذا أمر مهم لتقنين هذه الخدمة، ويساعد المحليات على تقنين كل عربات الطعام الموجودة، ومن المهم تحويلها من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي.

وأكدت نصر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعطي أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن كافة الاحصائيات على المستوى العالمي تؤكد أن هذه المشروعات هي الموفرة لفرص العمل والداعمة للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأوضحت أن إقامة مشروع وحدات الطعام المتنقلة سيساهم في توفير هذه الخدمة للمواطنين بما يضمن البعد الصحي والبيئي، ويوفر فرص عمل للشباب، لافتة إلى أن هذا المشروع داعم للمستثمر الصغير.

ولفتت إلى أن دور الوزارة في مشروع القانون يتضمن إجراءات تأسيس مشروع وحدات الطعام المتنقلة من خلال مركز خدمات المستثمرين، مؤكدة على وجود ترابط بين مؤسسات الدولة لضمان إنجاح المشروع.