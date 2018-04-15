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الوطن

تأجيل محاكمة 21 متهما في قضية اللجان النوعية للغد

منذ 17 دقيقة
كتب: علاء يوسف
تأجيل محاكمة 21 متهما في قضية اللجان النوعية للغد

المستشار شبيب الضمرانى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تأجيل جلسة محاكمة 21 متهمًا، بينهم عبدالله شحاتة المستشار الاقتصادي للرئيس الأسبق محمد مرسي، في قضية "خلية اللجان النوعية" لجلسة الغد، لمرافعة الدفاع.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة الجيزة، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب إمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم.

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