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الوطن

رئيس الوزراء يوجه بتحديد برنامج زمني لنشر ثقافة سلامة الغذاء

منذ 8 دقيقة
كتب: وائل سعد
رئيس الوزراء يوجه بتحديد برنامج زمني لنشر ثقافة سلامة الغذاء

شريف إسماعيل رئيس الوزراء

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بأعضاء مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بأهمية العمل وفق برنامج زمني محدد بأولويات واضحة يتضمن التوعية ونشر ثقافة سلامة الغذاء بين العاملين في الوزارات المعنية لدى المستهلكين والمنتجين، مع بحث الإجراءات الجديدة المطلوب إصدارها، وفق الضوابط التي تعكس الرؤية الحديثة لمفهومها، مع تفعيل دور الهيئة في تحديد وتطوير الضوابط الخاصة وانتقاء العاملين بعناية، وعدم صدور أي تشريعات تختص بسلامة الغذاء دون الرجوع الى الهيئة القومية.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور وزراء البيئة، التموين، الزراعة، السياحة، ورئيس الهيئة، وممثلين عن الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع عرض أنشطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، منذ صدور تشكيل مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب النظر في الإجراءات المطلوبة وآلية التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية حالياً بالرقابة على الغذاء.

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