غرق شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بالبحر الصغير بالدقهلية

لقي شخص مصرعه غرقا وأصيب آخر إثر انقلاب سيارة بمياه "البحر الصغير" أمام قرية "برمبال القديمة" بالدقهلية، وتم نقلهما إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، ببلاغ إدارة شرطة النجدة بحادث انقلاب سيارة بمياه البحر الصغير الموازي لطريق "منية النصر- ميت سلسيل" أمام قرية "برمبال القديمة" دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه حال قيادة المدعو "إيهاب.م" 41 سنة سائق ومقيم بندر ميت غمر سيارة نقل "بيك أب" وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار إطارها الأمامي الأيسر مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها بالمياه.

نجم عن ذلك وفاة قائد السيارة وإصابة مرافقه المدعو "أ. س. ح"، 43 سنة عامل ومقيم بندر ميت غمر بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، وتم نقلهما إلى مستشفى ميت سلسيل المركز.

بسؤال المصاب في محضر الشرطة أيد ذات المضمون ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة على ذمة تصرفات النيابة،

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3508/2018 جنح المركز وجاري العرض على النيابة العامة.