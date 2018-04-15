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الوطن

الليلة.. عرض "إسكوريال" على مسرح مركز الإبداع

منذ 24 دقيقة
كتب: الهام زيدان
الليلة.. عرض "إسكوريال" على مسرح مركز الإبداع

جانب من افتتاح المهرجان

يقدم فريق التمثيل المسرحي بكلية التجارة بجامعة عين شمس، الليلة، في التاسعة مساءً، العرض المسرحي "اسكوريال"، ضمن عروض الدورة الثالثة من مهرجان نجوم مواسم المسرح الجامعي، الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية ويرأسه المخرج خالد جلال، وتقدم فعالياته بمركز الإبداع في الفترة من 10 إلى 19 أبريل الجاري.

"إسكوريال" تأليف ميشيل دي جولديرو، ويقوم بالتمثيل محمد عبدالله، أسامة مهنا، نادين خالد، مصمم الديكور محمود صلاح، مصمم الملابس هاجر كمال، ومن إخراج زياد هاني كمال.

افتتح الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج خالد جلال، الدورة الثالثة من مهرجان نجوم مواسم المسرح الجامعي، وتحمل اسم "عودة الروح-دورة فاطمة علي"، ويشارك بها 9 عروض مسرحية يقدمها فرق التمثيل المسرحي بالجامعات.

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