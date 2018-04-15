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الوطن

"شباب النواب" تناقش قانون "صندوق تمويل الزواج"

منذ 6 دقيقة
كتب: هبه أمين
"شباب النواب" تناقش قانون "صندوق تمويل الزواج"

أرشيفية

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعا مساء اليوم، برئاسة النائب فرج عامر، لمناقشة مشروع قانون بقرض حسن للشباب، وذلك من خلال إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب.

وقال النائب محمد عطا سليم، مقدم مشروع القانون، إن هذا القانون يمنع الزواج العرفى والسرى، ويقضي على ظاهرة التحرش، من خلال توفير قروض ميسرة للشباب غير القادرين على الزواج وحق الفتاة فى أن تصبح أما.

وقال إنه فى حال وجود تزاحم على طلب القرض، يتم وضع أولويات تتمثل فى الأكبر سنا أو الأقل تكلفة أو مساعدة الحالات التي يتبقى لها مبالغ يسيرة لاتمام الزواج ولا يستطيع رب الأسرة توفير هذا المبلغ.

وأكد "سليم" أن هذا المشروع سيساهم في حل مشكلة الغارمات. واقترح وضع مبلغ من قبل وزارة المالية لمشروع القانون فى الموازنة العامة المقبلة.

ووصفت دينا حسين ممثل المجلس القومى للمرأة، فكرة مشروع القانون بأنها جيدة، ولكن مواده تحتاج ضبط وصياغة بشكل توافقى، مؤكدة أن هناك الكثير من الأسباب التى ينتج عنها تأخر الزواج وليس الحالة المادية فقط.

وقالت إنه فى حال الموافقة على مشروع القانون يجب وضع ضمان لعدم حصول أحد على القرض دون أن يكون تم تأهيله بشكل مناسب، للوقوف على كيفية إنشاء أسرة ويكون التأهيل للمقبلين على الزواج الشباب والفتيات.

وطالب سيد عبد البارى، ممثل وزارة الأوقاف، أن يكون الصندوق اختصاص أصيل لوزارة التضامن.

وفيما يخص تخصيص جزء من الزكاة للصندوق، قال إن هذا الأمر يخص الإفتاء وهناك جزء يتعلق بموقف الأزهر الشريف ولكن فى حالة موافقة كل من الأوقاف والأزهر لا مانع لدى وزارة الأوقاف فى ممارسة الدور الدعوى للحث على المشاركة فى هذا الأمر والتمويل.

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