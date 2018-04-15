لأول مرة.. السلع التموينية «ديليفرى» لكبار السن فى الجيزة

أطلقت محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة التموين، مشروعاً لتوزيع السلع التموينية على المواطنين بطريقة «الديليفرى» فى محل إقامتهم، خاصة كبار السن والمرضى والمعاقين.

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن «المشروع على عدة مراحل، وتقوم حالياً مديرية التموين بإعداد قائمة بأسماء وعناوين كبار السن البالغين أكثر من 60 عاماً، من حائزى البطاقات من واقع الرقم القومى الموجود بقاعدة بيانات المديرية».

وأكد «الدالى»، فى بيان اليوم، أن «المبادرة من شأنها رفع المعاناة عن الأهالى بالوقوف فى طوابير التموين، والتسهيل عليهم فى الحصول على المقررات التموينية المخصصة لهم».

وكلف المحافظ مديرية التموين بتوجيه الإدارات بعمل إعلان عن المقترح الجديد للمواطنين وتجميع طلبات الراغبين فى الحصول على الخدمة المقترحة تمهيداً للتوزيع ولاتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى التطبيق.

ونجحت أجهزة التفتيش بمديرية الطب البيطرى بالجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين، فى ضبط 9 أطنان دواجن مجمدة فاسدة لدى ثلاجة مجزر دواجن بناحية الطالبية بحى العمرانية.