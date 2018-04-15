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الوطن

محافظ البحيرة تفتتح المعرض السنوي لمنتجات طلاب التعليم الفني

منذ 44 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
محافظ البحيرة تفتتح المعرض السنوي لمنتجات طلاب التعليم الفني

محافظ البحيرة تفتتح المعرض السنوى لمنتجات طلاب التعليم الفنى

افتتحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم، المعرض السنوي لمنتجات طلاب التعليم الفني بالبحيرة، المقام بمدرسة دمنهور الثانوية الزراعية.

ويستمر المعرض لمدة أسبوع بمشاركة 38 مدرسة ثانوية زراعية وصناعية، ويضم مختلف المنتجات الزراعية، والألبان، والمخبوزات، واللحوم البلدية، والدواجن، والأسماك، بالإضافة إلى المشغولات والصناعات الخشبية، والمنتجات الزخرفية، والملابس الجاهزة.

وأشادت محافظ البحيرة، بتنوع وجودة المعروضات، وأسعارها الاقتصادية، التي تناسب أذواق ودخول المواطنين، ووجهت الجهات التنفيذية بتسويق منتجات المعرض من أجل استفادة أكبر عدد من المواطنين.

حضر الافتتاح، حازم الأشموني السكرتير العام المساعد، ومحمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعد غراب، رئيس مدينة دمنهور، ومسعود الفقي مدير عام التعليم الفني، وجمال نجم مدير إدارة دمنهور التعليمية.

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