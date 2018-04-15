10 عروض في الدورة الثالثة من المهرجان المسرحي لشباب الجنوب

اختارت إدارة المهرجان المسرحي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري 10 عروض لتشارك في الدورة الثالثة من المهرجان المسرحي لشباب الجنوب والمقام في أسوان فى الفترة من 23 إلى 28 أبريل الحالي، برعاية وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة حراء، محافظة أسوان، جامعة أسوان.

وقال الناقد الفني هيثم الهواري، إن دورة هذا العام استحدثنا فيها برنامج العروض الإفريقية في إطار اختيار محافظة أسوان عاصمة للثقافة الإفريقية وكان من المفترض مشاركة 3 دول إفريقية هي السودان والجزائر وموريتانيا، لكن لم نتلقى حتى الآن إلا العرض السوداني "جدع النار" وفي انتظار باقي العروض من الدول الأخرى.