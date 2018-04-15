عقر 6 طلاب في كفر الشيخ.. و"الطب البيطري" تقتل 10 كلاب ضالة

أصيب 6 طلاب بمدينة الرياض التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بإصابات مختلفة إثر تعرضهم لعقر كلب ضال، وجرى نقلهم لمستشفى الرياض المركزي للعلاج.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتقدم عدداً من الأهالي ببلاغ لمركز شرطة الرياض، بوجود كلب "ضال" يعقر المواطنين بأماكن متفرقة قريبة من مدينة الرياض، وأنه عقر 6 طلاب جرى نقلهم لمستشفى الرياض المركزي، وحقنهم بالأمصال المضادة لمرض "السعار"، وتبين إصابة الطلاب بخدوش وجروح بسيطة، جرى وضعهم تحت الملاحظة وأخذ عينات منهم لتحليلها.

وأخطر مركز الشرطة، مديرية الطب البيطري، حيث كلف الدكتور عبد الحكيم أبو إسماعيل، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، الدكتور شعبان مغنم، مدير إدارة الرياض، بتجهيز اثنين من القناصين لقتل 10 كلاب ضالة، يشتبه في كون أحدهم الكلب "المسعور"، وجرى التخلص منهم بدفنهم.