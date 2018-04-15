علماء صينيون يكتشفون نوعا من أشباه الموصلات غير العضوية

اكتشف علماء صينيون نوعا من أشباه الموصلات غير العضوية، والتي تتميز بمرونة وليونة ضمن محيط حرارة الغرفة، وهو أمر يمكن أن يستخدم في الإلكترونيات المرنة، وتم نشر الدراسة التي قام بها علماء وباحثون من معهد شانغهاي للسيراميك في عدد مجلة "مواد الطبيعة" لشهر أبريل.

وتعتبر الليونة أمرا شائعا في المعادن إلا أنها نادرة التواجد في أشباه الموصلات غير العضوية، وخاصة ضمن درجة حرارة الغرفة، حيث إن معظم مواد أشباه الموصلات تكون هشة ولا يمكن ثنيها، وبالتالي يتم التعامل معها عن طريق السحب أو الضغط.

وبحسب الدراسة الجديدة فإن شبه الموصل غير العضوي الجديد المعروف باسم "إيه-إيه جي 2 إس" يتميز بليونة المعادن ومن السهل تغيير شكله دون أن يتعرض للكسر والتلف والتشوهات الخارجية".