الصين: سياسات جديدة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن مرضى السرطان

ستمنح سلسلة السياسات الجديدة حول أدوية علاج السرطان في الصين، المزيد من الأمل للمرضى الذين يعانون هذا المرض الخبيث في البلاد.

فبحسب بيان صدر بعد اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) مؤخرا، فإنه واعتبارا من أول مايو المقبل، سيتم إلغاء كافة التعريفات الجمركية على العقاقير الطبية العامة بما فيها أدوية السرطان، والأدوية القلوية المقاومة للسرطان، وأدوية الطب الصيني التقليدي المستوردة.

كما سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة في إنتاج واستيراد الأدوية بهوامش كبيرة، الأمر الذي يعتقد الخبراء بأنه سيكون فعالا أكثر في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المرضى، ومع أخذ التدابير والإجراءات المذكورة في الاعتبار، فإن من المقدر أن تسهم السياسات الجديدة في تخفيض أسعار الدواء بنحو عشرين بالمئة على الأقل، وذلك حسب ما قال شي لو ون مدير مركز الأبحاث الدولية لإدارة الطب التابع لجامعة بكين.

وأشار لو إلى أن تلك التدابير ستعزز بشكل فعال وملحوظ توافر وشمولية الأدوية، وتخفض الأعباء المالية عن كاهل عائلات المرضى، إلى جانب المساعدة على الوقاية من الفقر بسبب المرض.

وتشير الإحصاءات إلى أن العديد من مرضى السرطان في الصين يصارعون كثيرا للحصول على أدوية رخيصة وجيدة النوعية.

وبحسب المعهد الوطني لمرض السرطان، يبلغ حجم سوق أدوية معالجة ومقاومة السرطان في الصين أكثر من 120 مليار يوان نحو 19.1 مليار دولار أمريكي، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال أسعار الأدوية مرتفعة جدا بالنسبة للأسر العادية العاملة.

وفي هذا السياق؛ يتوقع الخبراء أنه وعلى المدى الطويل، زيادة القدرة الإنتاجية بمعدلات أعلى بالنسبة للمؤسسات والمعاهد الطبية على المستوى القاعدي وتحقيق التوازن في حصة الدواء بين مختلف المناطق، وبالتالي فإن أدوية عاجلة بما فيها أدية مقاومة وعلاج السرطان ستكون متوافرة وأكثر فعالية لخدمة العامة أينما كانوا.

وحول ذلك قالت اللجنة الوطنية للصحة: "إن المزيد من الإجراءات سيتم تنفيذها لضمان أن يحصل المرضى المحتاجون على أدوية فعالة ونوعية وأرخص، في الوقت الذي يحتاجونها فيه".